Gattuso: "Bisogna fare i complimenti alla squadra, ma ci siamo fatti gol da soli! Perdiamo partite in fotocopia. Errore banale sull'1-0, su Osimhen e Atalanta-Juventus in settimana..."

Napoli - A DAZN, nel post-partita di Genoa-Napoli, è intervenuto l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Errori dei singoli pagati a caro prezzo? Oggi c’è poco da dire, è come con lo Spezia. Gli errori ci sono nel mondo del calcio, li paghiamo e sulla costruzione lavoriamo poco perchè ci alleniamo ogni tre giorni. Bisogna fare i complimenti alla squadra, ma ci siamo fatti gol da soli. Bisogna guardare avanti, c’è rammarico perchè perdiamo partite in fotocopia e questo ci fa male.

Ci sono questioni di postura, Maksimovic si è aperto poco e poteva passarla al portiere: è stato sbagliato un appoggio, ci può stare ma ci sta girando male. Non stiamo avendo solo noi difficoltà: stiamo recuperando e giocando, ma paghiamo a caro prezzo gli errori. Ci siamo fatti del male da soli.

Con Osimhen la squadra cambia tanto? Stiamo facendo di tutto per recuperarlo, non abbiamo la bacchetta magica: gioca con una fasciatura, gli dà ancora fastidio la spalla e non è al 100%. In Coppa ha iniziato a muoversi in maniera migliore, sappiamo le sue caratteristiche ma l’abbiamo avuto poco: sia lui che Petagna sono diversi, ma anche con Andrea abbiamo sviluppato bene e ci dà soluzioni diverse.

Politano? Con lui e Di Lorenzo lavoravamo di catena sulla fascia, c’era sempre uno che attaccava la profondità.

Di Lorenzo? L’altro giorno mi sono messo a tre contro l’Atalanta perchè fatichiamo a recuperare, Zielinski ha faticato ad entrare in partita. Bisogna fare le scelte giuste, Lobotka, Demme e Bakayoko sono tre perni bassi ad esempio.

Quest’anno le partite vanno in fotocopia, abbiamo regalato tanto e poi fatichiamo: bisogna stare calmi, ci sono tante partite e possiamo recuperare.

Errori in uscita? Guardate il primo gol, se ci apriamo in postura non lo subiamo. È stato un errore banale, si poteva sviluppare in maniera diversa.

Atalanta e Juventus in settimana? Mi preoccupa che i numeri non mentano, non è la prima partita in cui costruiamo tanto e poi perdiamo concedendo poco. L’allenatore non deve andare a casa preoccupato, ma è da tanto tempo che succede”