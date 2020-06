Gattuso: "Dedico la vittoria a mia sorella, grazie ai miei ragazzi! Finale? Ce la giochiamo, la squadra è convinta. Sul rinnovo..."

Notizie Napoli calcio. Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Raisport nel post partita di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia:

"Vorrei ringraziare tutte le persone che sono state vicine alla mia famiglia, dedico questa vittoria ai miei genitori e a mia sorella. Ringrazio i ragazzi per la prestazione di oggi. Siamo una squadra che ha tanta qualità, oggi abbiamo provato a fare pressione ultraoffensiva ma mancano i meccanismi giusti. Quando ci mettiamo e sappiamo soffrire, nonostante il gol preso da polli per errore di posizione della linea, per il resto la squadra ha fatto bene riprendendo da dove avevamo lasciato".

Sulla gara: "Abbiamo sbagliato qualche volta uscendo da destra senza cambiare gioco in velocità, soprattutto nel primo tempo non abbiamo sviluppato il gioco in maniera corretta. Dopo il gol di Mertens ci siamo liberati, ma veniamo da un periodo strano anche di allenamenti. E' successo la fine del mondo, ed anche alla ripresa abbiamo avuto qualche problemino con gli infortuni. E' cambiato il mondo, abbiamo perso migliaia di persone e per questo ci vuole rispetto".

Sulla convizione ritorvata: "La squadra è convinta e lavora bene, stanno dando tutto con grande disponibilità. Abbiamo giocatori di grandissima qualità, se proseguiamo su questa strada possiamo levarci diverse soddisfazioni".

Sul rinnovo: "Di questi aspetti non ne parlo, vivo tutto con grande tranquillità. Non penso solo ai soldi, ho trovato una società che mi fa allenare giocatori molto forti. Poi uno, due, tre anni non lo so. Se mi si chiude la vena e sbrocco, mi conoscete, i contratti non valgono nulla perché sono fatto così. E' un aspetto che devo migliorare. Io voglio continuare".

Su Insigne: "Ho un feeling buono con tutti, pane al pane e vino al vino. La permalosità la mettiamo da parte, poi è normale che devo fare delle scelte. I cinque cambi? E' un vantaggio quando hai una rosa così profonda e piena di qualità".

Sulla finale: "Non so che partita aspettarmi, affrontiamo una squadra con mentalità e grandi campioni. Nonostante questo ce la possiamo giocare, dovremo fare una grande partita"