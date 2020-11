Gattuso a Sky: "Sensazioni positive, ma manca cattiveria negli ultimi venti metri: dobbiamo alzare l'asticella"

Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League contro il Rijeka:

“Le sensazioni sono positive perché se tocco con mano e vedo una squadra morta, che non è collegata, faccio fatica ad allenare. Chi mi conosce bene sa come mi piace vivere lo spogliatoio e il mondo del calcio. La squadra è viva, ora dobbiamo pensare solo al campo. Andare alla ricerca degli alibi non ci fa andare da nessuna parte. La squadra la vedo tranquilla e vedo che lavora bene. Dopo bisogna analizzare le partite. Alle volte mi viene da sorridere perché se vedo le partite che stiamo giocando vedo tutte partite di altissimo livello. Poi è normale che manca qualcosa e dobbiamo essere più cattivi negli ultimi venti metri. Tante volte commettiamo degli errori, ma nel mondo del calcio gli errori ci possono stare. Dobbiamo sicuramente alzare l’asticella e migliorare quotidianamente”.