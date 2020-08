Gattuso a Sky: "Brucia, si poteva vincere! Mezz'ora di blackout, i singoli hanno fatto la differenza. Gliel'abbiamo regalata"

Ultime notizie calcio Napoli – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Barcellona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il rimpianto è tanto. Abbiamo avuto un blackout di mezz'ora e preso tre gol incredibili. Facile parlare degli arbitri... La squadra per il resto ha fatto la partita che doveva fare, con personalità pur senza la giusta continuità. Potevamo far due gol dopo dieci minuti. Mi fa rabbia prender gol dal Barcellona da palla inattiva. Allevo giocatori forti che per diventare importante devono avere una mentalità diversa. Se leggi i dati, vedi che non c'è stata partita. Abbiamo creato il doppio rispetto a loro. Poi ci sono le marcature preventive, scalare bene, la mentalità. Abbiamo pagato questo ma sono molto soddisfatto.

Potevamo vincerla, il Barcellona non sta benissimo pur essendo composta da grandi campioni. Nel secondo tempo non riuscivano a giocare con continuità. Setien? Abbiamo parlato ma sono cose nostre, l'ho seguito per qualche anno. Ha una metodologia di lavoro che mi piace e siamo amici. Su tante cose vediamo il calcio allo stesso modo. Individualità? Quando guadagni 14 milioni all'anno ci sono dei valori... Al di là dei valori, ho sentito dire che avrebbero giocato le riserve. Io riserve non ne ho viste. La differenza l'hanno fatta i singoli, i calciatori importanti. Se alleno il Napoli devo ringraziare De Laurentiis, mi ha dato una squadra di giovani che possono diventare forti. Queste partite ci aiuteranno a crescere. Al Camp Nou non ti puoi addormentare per mezz'ora.

Per i primi dieci minuti il Barcellona non usciva dalla sua metà campo. Poca fisicità? Con Milik siamo andati sul fondo per alzare la palla, per il resto non abbiamo mai crossato. Mi è sembrata più di una buona partita da parte nostra. Sono un pizzico deluso. Vista dal campo, potevamo fare di più! Gliel'abbiamo un po' regalata. Con un po' di convinzione in più e con brillantezza mentale... Abbiamo sbagliato sui concetti difensivi ed anche a livello di passaggi. L'errore di Koulibaly ci sta ma là mi arrabbio. Sono 6-7 anni che il Barcellona fa meno possesso palla di un avversario e stasera è successo. Poi qusti ad ogni errore ti puniscono. Mi brucia, si poteva fare... Pirlo alla Juventus? E sono c***i suoi ora. E' un lavoro stressante".