Gattuso a Kiss Kiss: "Rispetto per le vittime del Coronavirus, prese decisioni scorrette! Con l'Inter ci giochiamo la finale di Coppa Italia, ci possono mettere in difficoltà"

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ho visto poca cattiveria e veemenza negli ultimi 20 metri. Quando si tira preferisco che qualcuno butti giù la prta e non la piazzi. Abbiamo sbagliato tanto in campo aperto, pretendo che migliorino. abbiamo le qualità per farlo. Ci voleva tempo per Lobotka, il vertice basso può farlo molto molto bene,. Deve imparare a gestirsi quando non abbiamo palla. Europa League? pensiamo partita dopo partita. C'è rispetto per le vittime del Coronavirus ma non trovo corretto le decisioni: o si gioca tutti o si ferma il campionato. Tra due mesi la classifica ha un valore diverso, bisogna fare cose più giuste. Il Torino se giocava col Parma aveva cinque diffidati, bisogna fare cose con coerenza e logica. La Coppa Italia con l'Inter? E' molto difficile, loro sono forti e hanno un grande allenatore. Ci giochiamo la finale, c'è consapevolezza di dover recuperare energie, ci possono mettere in difficoltà tecnica e tattica. E' una squadra completa".