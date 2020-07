Gattuso a DAZN: "Ci siamo fatti due gol da soli, abbiamo buttato una partita che avevamo in mano! I ragazzi hanno pensato solo a lamentarsi..."

Ultimissime calcio Napoli – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro l’Atalanta. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sono molto arrabbiato, l’Atalanta non è stata straordinaria ad inizio ripresa ma ci siamo fatti due gol da soli. Troppe chiacchiere, dovevamo provare a fare le cose in modo migliore. Nel primo tempo abbiamo fatto bene ma abbiamo sbagliato tanto qualitativamente negli ultimi 25 metri. Per la qualità che abbiamo dovevamo fare meglio, non ero contento per come abbiamo sviluppato nel primo tempo. Ci può stare l'errore ma abbiamo perso energie per l'arbitro ed il guardalinee. Non mi è piaciuto l'atteggiamento. Non dobbiamo mollare, ci sono nove partite di campionato e poi quella di Champions League. Non voglio cali. Dopo il 2-0 la squadra ha pensato solo a lamentarsi. Barcellona? Non si gioca prima del 7-8 agosto e dobbiamo arrivarci al meglio. Fa caldo per noi quanto per gli altri, dobbiamo arrivarci bene preparando bene le partite. Non ricordo un tiro in porta dell'Atalanta. Abbiamo buttato a casa una partita che avevamo in mano, l'Atalanta non ha fatto un tiro a parte i gol. Dobbiamo lavorare sulla mentalità e queste partite possono aiutarci molto. Ci serviranno per migliorare, non dobbiamo regalare niente a nessuno. E' importante dare continuità e creare una mentalità vincente".