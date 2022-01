Gatti-Napoli, l'ex DS del difensore: "E' pronto per giocare in A, ricorda il percorso di Acerbi. Con Koulibaly grande coppia"

Napoli calcio - Sandro Turotti, DS dell'Aurora Pro Patria, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Gatti era già dominante in serie C e sta facendo la stessa cosa tra i cadetti. In tre anni, partendo dai Dilettanti, è sempre il miglori nelle categorie nelle quali ha giocato. Ricorda il percorso di Acerbi, gliel'ho detto a Gatti quando facemmo la trattativa con Angelozzi del Frosinone. Caratterialmente è pronto per la serie A perchè ha la fame di arrivare che è una dote ormai in estinzione tra i calciatori. Ha una cattiveria agonistica non indifferente. Nonostante sia uno molto strutturato, è molto veloce. Nessuno ha avuto coraggio a puntarci su la scorsa estate tranne il Frosinone ed un altro club di B. Avevo segnalato il nome di Gatti anche a club di A ma nessuno l'ha voluto. Prezzo? Dieci milioni mi sembra esagerato perchè ha fatto pochi mesi di B. Con Koulibaly sarebbe una bella coppia"