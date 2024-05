Gasperini: "Futuro? Vedremo, parlerò col presidente. Se decidessi di andare via..."

Intervistato nel post partita di Atalanta-Bayer Leverkusen che ha assegnato l'Europa League ai bergamaschi, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del futuro ai microfoni della RAI in diretta televisiva.

"Rimanere a Bergamo a vita? Come dice il presidente, ogni tanto sono un po’ pesante. Me ne rendo anche conto ma abbiamo sempre l’ambizione di fare qualcosa in più. Mai questione di rapporti ma qualcosa di tecnico. Non ci poniamo mai limiti. Futuro? Devo parlare col presidente domani, dopodomani, devo vedere… ora godiamoci la festa, poi vediamo. Se dovessi decidere di andare il momento di uscire è questo, da vincente… però io voglio perdere (ride, ndr).