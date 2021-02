Gasperini furioso: "Partita rovinata, arbitri chi sa di calcio! Togliere i contrasti è un suicidio per questo sport"

Gian Piero Gasperini parla ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Atalanta-Real Madrid. Ecco le sue parole riportate da calciomercato.com:

"Cosa rimane? L'amarezza di non aver potuto giocare una partita attesa. Poi, al di là del risultato, la nostra soddisfazione era poter giocare una partita di Champions contro il Real, chiaro che così è stata rovinata. E' un peccato. Non so quale sarebbe stato il risultato, ma è venuto fuori un altro tipo di partita. Abbiamo dovuto difendere e l'abbiamo fatto bene, peccato il gol nel finale. Ma è una partita rovinata da un rosso eccessivo".



QUALIFICAZIONE - "Basta andare a vincere a Madrid. Siamo in una botte di ferro: abbiamo un risultato solo e non possiamo pensare ad altro. Se faremo l'impresa passeremo. Questa partita pesa, speravamo in un risultato diverso".



ILICIC - "Eravamo nei minuti finali, si trattava solo di portare il risultato in porto. Invece sul cambio abbiamo preso questo gol da Mendy, un po' casuale. Peccato. Anche lo 0-0 era un risultato buono per come è andata la partita: siamo amareggiati, ma ci riprendiamo".

SFOGO - "Sul fuorigioco non si discute, sui falli di mano dopo lo sfracello dell'anno scorso si è trovata la quadra. Ma sui contrasti... E' un gesto tecnico, c'è la tentazione di togliere ogni forma di contrasto e questo è un suicidio del calcio. Domenica ho preso una giornata, una mega squalifica. Non dico niente se no la Uefa mi butta fuori due mesi, però questo è un suicidio al calcio. Ci vuole più conoscenza, non si può avere arbitri che non hanno mai giocato a calcio e non distinguono un fallo da un contrasto. Si parla di quanto è un contatto, una trattenuta. Se non capiscono questo cambino mestiere e facciano arbitrare chi ha giocato a calcio. Non serve essere ingegneri alla NASA per capire questo. Quella di stasera è clamorosa. Non è possibile, i contrasti sono una componente importantissima del calcio. Poi hanno i mezzi e tutto di più per valutare, ma neanche di fronte alle immagini riescono. Ma vale anche per il nostro campionato. Almeno questa sera si è giocato molto di più, nel nostro campionato ci sono 100 falli a partita".