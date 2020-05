Gasparri: "De Luca fa satira, non politica! De Magistris? Penso che abbia torto a prescindere"

Notizie - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Gasparri, senatore:

“Lotito? Ha fatto bene nella sua società. La Lazio si battono a livelli massimi, bilanci migliori di altre società ed ha anche scoperto molti talenti. Da un punto di vista societario, non capisco i laziali che hanno da ridire. Non ha una grande storia la Lazio, ma hanno risultati eccezionali. Scudetto più bello? Quello di Falcao è memorabile, fu la prima volta di una generazione contemporanea che non aveva mai vissuto una cosa del genere. Quando vincemmo quello dell'83, quelli che ricordavano lo scudetto del '40, erano pochi, poi era uno scudetto di guerra. Spadafora e diretta goal? Dobbiamo discutere dei problemi sociali ancor prima della diretta. Si sostiene che bisogna evitare assembramenti, quindi chi non può guardare la partita a casa perché non dispone della pay tv, va in un bar. Bisogna trovare un'intesa. Uno dei motivi forti per cui si vuole riprendere, è senz'altro la questione dei diritti, dei soldi. Non credo che i diritti tv abbiano aiutato il calcio, i bilanci sono ormai in bilico. Detto ciò è ovvio che anche chi paga per questi diritti andrebbe messo attorto al tavolo per capire di ricavare un'eccezione. Ovviamente ci sono gli abbonati da tutelare, quindi non si possono mettere sullo stesso piatto. E' un anno eccezionale, particolare, quindi ogni decisione va presa considerando l'emergenza. Secondo me sarebbe ragionevole vedere attorno al tavolo le principali emittenti, la Lega e la Federazione per trovare un accordo. E' vero che il calcio è di tutti, ma i diritti tv sono la quota principale per cui si spinge verso la ripresa. Modello tedesco? Mi sembra ragionevole, ma c'è da prendere in considerazione chi offre il servizio e paga. Potrebbe essere un modo ragionevole per avvicinare tutti, perché la gente ha un po' rimosso. Sono assolutamente in disaccordo con i 60mila vigilantes, se si tratta di aiutare gli anziani, si poteva pensare pure prima in una fase tragica. Per contrastare le violazioni, credo si debbano utilizzare le forze armate, forze dell'ordine. Se ci sono fatti eclatanti è giusto multare cittadini e/o locali, so che molti sindaci hanno preso provvedimenti diversi, penso che De Magistris abbia torto a prescindere, ma bisogna lavorare bene per stroncare gli eccessi. De Luca? Appartiene al mondo della satira, finalmente è uscito dalla politica. Fa parte del 'crozzismo'".