Garics: "Situazione difficile da giudicare a Napoli, Lavezzi non credo resterà nel mondo del calcio"

Ultimissime calcio Napoli - Gyorgy Garics è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Si è venuta a creare una situazione molto complicata, è difficile da giudicare. Tutti hanno paura che questa situazione può danneggiare il cammino della squadra. Il Pocho ha fatto una grande carriera, non mi aspetto un ruolo dirigenziale per lu in futuro. E' maturato molto, ma non so se resterà nel mondo del calcio".