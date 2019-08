Gyorgy Garics ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il girone di Champions sembra più fattibile rispetto agli anni scorsi per il Napoli, dobbiamo essere fiduciosi e sperare di andare più avanti possibile.Salisburgo? Come modo di lavorare e di proporsi assomiglia ai club tedeschi, la forza della squadra è di non mollare mai e hanno dei giovani molto interessanti che pescano in giro per il mondo. In casa sono una buona squadra".