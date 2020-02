Garics: "Demme è il Gargano di qualche anno fa. Di Lorenzo? Tardi per la convocazione agli Europei"

Ultime Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto György Garics, ex difensore di Napoli ed Atalanta. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Siamo tutti convinti che ora il Napoli stia rinascendo, spero si continui così perchè sarebbe un peccato gettare via una stagione. Non si può più perdere terreno. Se si perde qualche partita l'obiettivo si potrebbe allontare. Demme? E' quello che è mancato al Napoli negli ultimi anni, ci vuole uno alla Gattuso a centrocampo. Raccoglie e distribuisce, è una sorta di Gargano di qualche anno fa. Tutti vorremmo avere uno come Demme in una squadra di calcio. Lo conoscevo pochissimo, ma ha dato ordine al centrocampo. Di Lorenzo? E' stato cambiato di ruolo continuamente quest'anno ed ha fatto più fatica, secondo me è stato un errore dettato dall'esigenza e dalle necessità. Si provava qualsiasi cosa per aggiustare la squadra che soffriva in difesa e Di Lorenzo ne ha fatto le spese. Tornando nel suo ruolo si vedono le sua capacità ed è un difensore di alto livello. Di terzini destri bravi ce ne sono pochi in giro, la forza di Di Lorenzo è quella di abbinare fase difensiva a fase offensiva. In vista degli Europei può spuntarla, Lazzari sta approfittando del momento buono della Lazio, ma Conti e Calabria stanno facendo fatica. Di Lorenzo ha perso terreno per via del cambio ruolo, magari è un po' tardi per essere convocato, ma se dovesse fare un grande finale di stagione potrebbe convincere il tecnico della nazionale".