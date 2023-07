Garics: "Danso ha margini di miglioramento, Napoli sarebbe una grandissima occasione"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex terzino destro del Napoli Gyorgi Garics, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Danso ha margini di miglioramento, Napoli sarebbe una grandissima occasione per lui per crescere approdando in una società all’avanguardia come quella azzurra: non disdegna di giocare da dietro, ha piedi veloci e per un centrale è un punto a favore, ha caratteristiche fondamentali. Di Lorenzo? Sente molto l’attaccamento alla maglia, farebbe molto piacere vederlo fino a fine carriera in azzurro ma conoscendo la piazza ed il presidente, ricordo il precedente di Marek Hamsik che finì in maniera diversa”