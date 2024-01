Garics a CN24: "Al Napoli serve carattere, Conte lo porterebbe! Ricordo quando andammo noi in ritiro e..."

Giorgy Garics è intervenuto ai nostri microfoni nel corso del programma CalcioNapoli 24 Live in onda su CalcioNapoli 24 Tv (canale 79 digitale terrestre):

“Conte al Napoli? Ho lavorato con lui all’Atalanta, ma non era lo stesso allenatore di adesso. Già all’epoca aveva grande personalità e riusciva a tirare fuori il meglio dai calciatori. Se dovesse arrivare a Napoli sarebbe uno scenario diverso, non si può paragonare con quello dell’Atalanta anche perché gli obiettivi sono diversi. Certamente a livello di carattere è sempre lo stesso, la grinta e la voglia di lavorare non cambiano”.

Unità dello spogliatoio e situazioni difficili? Solo il carattere ti può far cambiare rotta, ma quello di ogni singolo giocatore che deve trovare le motivazioni giuste. Ognuno è giudice di sé stesso, la qualità non la perdi dopo una stagione. Il Napoli ha vinto uno scudetto appena l’anno scorso ed il talento non può svanire, serve il carattere e gli uomini dello spogliatoio devono tirare fuori quel qualcosa in più. Bisogna analizzare cosa non sta andando per il verso giusto e trovare la motivazione giusta per cambiare ritmo”.

Situazioni delicate quando ero a Napoli? Quando siamo stati in ritiro anche noi dopo il campionato di Serie B, si respirava un’aria pesante perché non arrivavano i risultati ed il presidente aveva investito. Non ci sono però stati casi di ammutinamento, ricordo che ero appena arrivato a Napoli e per me fu tutto strano perché c’era un peso e non riuscivo a capire. Poi ho fatto esperienza in Italia ed ho capito, ma di certo non fu un ammutinamento ma una cosa condivisa anche tra di noi di andare in ritiro”.