Garcis a CN24: "Con Conte servono polmoni di ferro: pretende la partecipazione alle due fasi. ADL? Il loro rapporto mi preoccupa"

"Ho conosciuto Conte con il modulo 4-4-2 o 4-2-4. Ha iniziato così e abbiamo intrapreso un percorso che ha poi limato. Non gli mancano le possibilità di far giocare il Napoli anche con i 4 dietro. Atalanta? Fu una stagione particolare, ci aspettavamo di più ed era il momento del passaggio dalla vecchia proprietà a Percassi. E' andata come è andata, non ci nascondiamo dietro ad un dito e va bene così. Con Conte ci vogliono polmoni di ferro, nella sua testa cambia poco il modulo quanto la partecipazione in una fase e nell'altra. Gli esterni diventano fondamentali per lui. ADL? Il punto interrogativo è proprio nella loro gestione ma in certi ambienti ci vuole uno che riesce a distaccarsi da alcune dinamiche".