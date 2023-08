Garcia su Osimhen: "Trascinatore pazzesco, vuole vincere sempre come CR7! Può fare reparto da solo"

Notizie Napoli calcio. Il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, definisce gli obiettivi dei partenopei per la stagione nella sua prima intervista esclusiva in Italia che apre "DAZN Heroes".

Tra i tanti temi trattati da Rudi Garcia c'è anche quello relativo a Victor Osimhen:

"Victor è un trascinatore pazzesco, appena metti una competizione sul campo vuole vincere, porta la sua squadra, un po' come Cristiano chiama la squadra, fa la foto-ricordo, mi piace tanto, è tra i migliori centravanti al mondo. Ho letto che alcuni lo volevano, poche cose (ride, ndr). Potrebbe giocare solo offensivamente, ma difende e pressa come un matto. Bellissimo. La qualità del gruppo è questa, non solo un gioco di qualità, ma lavorano".