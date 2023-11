Garcia su Lindstrom: "In campo domani? Odio parlare di titolari, però è anche vero che..."

Notizie Calcio Napoli¬†-¬†"Lindstrom al posto di qualcun altro? Sono sicuro che il campionato non si fa con un undici titolare, odio questa parola, per fortuna da un po' di tempo abbiamo cinque cambi da usare e possiamo incidere tatticamente anche sul risultato. Per√≤ c'√® il rendimento dei calciatori, per pretendere di iniziare dal 1' ogni mio giocatore deve dimostrare che pu√≤ aiutare la squadra con gol, assist e difesa. Chi √® pi√Ļ bravo, inizia pi√Ļ spesso. Politano e Kvaratskhelia per questo iniziano pi√Ļ volte dal 1'".¬†

Così Rudi Garcia in conferenza stampa a una domanda su Lindstrom e la possibilità di partire titolare domani in Napoli-Union Berlino.