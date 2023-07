Garcia: "Spalletti? Lo ringrazio per aver detto di lasciarmi lavorare in pace" | VIDEO

Calcio Napoli - Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il nuovo allenatore del Napoli ha voluto ringraziare Luciano Spalletti:

"Accoglienza per me calorosa dopo Spalletti? Già devo ringraziare tutti per l'accoglienza, poi la cosa che vedo, son tanti sorrisi. Si vede che i tifosi sono gioiosi, fieri ed entusiasti, dei risultati della squadra dell'anno scorso. Poi è ovvio che dopo 33 anni vincere lo scudetto è una cosa fantastica, i tifosi del Napoli sono fieri di questo e hanno ragione: è un grande traguardo della squadra. Complimenti a tutti quelli che han partecipato e a Luciano in primis, ovviamente lo ringrazio per aver detto di lasciarmi lavorare in pace (sorride, ndr)"