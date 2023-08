Garcia sottolinea: "C'è una cosa su Zielinski-Osimhen che non mi è piaciuta"

Conferenza Garcia al termine di Frosinone Napoli di Serie A. In diretta Rudi Garcia in conferenza stampa al termine della partita di campionato. L'allenatore della SSC Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza.

"In difesa abbiamo giocato bene direi, abbiamo subito il rigore e poi la traversa su punizione. Si tratta di due palle inattive. Sui corner e punizioni laterali siamo stati bravi, non abbiamo sofferto grosse occasioni. Meret ha trascorso una serata tranquilla. A parte il primo tempo, la linea Zielinski-Osimhen non mi è piaciuta. Forse mi sono spiegato male io con loro nel pre partita? Non so, ma comunque all'intervallo ho ribadito il concetto e nel secondo tempo poi è andata bene. Anzi, il secondo tempo del mio Napoli è stato davvero bello".