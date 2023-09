Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Genoa-Napoli:

"Elmas si meritava di iniziare, come Zerbin di entrare. Sono felice di come sono entrati i giocatori dalla panchina, la luce è venuta da loro. I messaggi sono per chi entra non per chi esce, nessun messaggio da mandare a Kvaratskhelia. Cajuste è entrato alla grande, ci ha dato fisicità e qualità"