Garcia: "Lavoro duro in ritiro perché dobbiamo durare! Contento dei ragazzi, mi è piaciuto l'impegno"

Ultime notizie. Al termine del ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro, l'allenatore Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali del club partenopeo, traendo un breve bilancio della preparazione atletica pre-campionato, adesso che mancano pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A.

Dichiarazioni Rudi Garcia

Ecco le dichiarazioni di Rudi Garcia: "Prima di tutto mi è piaciuto l'impegno dei ragazzi, la loro voglia di lavorare. Abbiamo lavorato tanto e forte, perché dobbiamo anche durare e non solo iniziare bene. La stagione sarà molto lunga e quasi non ci saranno stop a dicembre. Giocheremo la Champions, quindi giocheremo ogni tre giorni, ci voleva un lavoro forte perché poi quando inizieremo a giocare non si potrà più lavorare tanto".

Poi un commento sull'ultima amichevole vinta dal Napoli contro l'Apollon: "Nel primo tempo ritmo troppo basso, poi nel secondo tempo abbiamo alzato l'intensità e i gol dei nostri bomber sono arrivati, sia Victor sia Cholito. Nel complesso sono contento dei ragazzi".