Garcia: "La passione a Napoli va oltre, il calcio è una religione! Per me dovrebbe essere sempre così"

Notizie Napoli calcio. Il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, definisce gli obiettivi dei partenopei per la stagione nella sua prima intervista esclusiva in Italia che apre "DAZN Heroes".

Tra i tanti temi trattati da Rudi Garcia c'è anche quello relativo all'apporto dei tifosi del Napoli: 

"Io ho vinto il campionato al Lille, 52 anni dopo, la Coppa di Francia l'anno seguente, che mancava da 55 anni, era una vita che non vincevano ed è stato molto bello vincere lì e sono rimasto dopo aver vinto. La passione a Napoli però è oltre, è una religione secondo me il calcio qui. Per me questo è il calcio, dovrebbe essere sempre così.