Garcia a DAZN: "C'è un calciatore che merita una menzione speciale! Dobbiamo congelare le gare senza prendere gol. Kvara? Felice sia tornato decisivo"

Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine di Verona Napoli:

"Come tutte le gare volevo vincere, abbiamo fatto il nostro. Abbiamo fatto due gol nel primo tempo, poi fatto il 3-0 poi si è subito il gol in maniera sfortunata rimettendo in gioco il Verona. Dovevamo fare più gol, ma il tridente offensivo hanno fatto bene. Una menzione speciale va a Meret che ha fatto una grande partita. Raspadori lega il gioco, sapevamo che per avere palleggio ci serviva tanto in attacco. In questa rosa abbiamo la fortuna di avere Osimhen, lui e Cholito. Meglio non avere assenze, ma ero tranquillo sulle qualità dei ragazzi.

Dobbiamo congelare le gare senza prendere gol, l'allenatore non è mai contento quando vinci 3-0 e lasci gli avversari tirare molto di più in porta negli ultimi 30'. però ci sta anche perchè martedì abbiamo gara importante a Berlino, può succedere. Lotterò contro questa cosa, psicologicamente può starci. Kvara? Già contro l'Udinese è tornato, ora attacca in modo sciolto senza pensare di fare a tutti i costi il gol. Quando è così, è un calciatore che fa la differenza. E' stato decisivo, sono felice per lui. La sua esultanza? Basta che non la prendo io una freccia (ride), gli chiederò dell'esultanza".