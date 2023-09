Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Genoa-Napoli:

"Le partite prima della Champions pagano sempre, non c'eravamo con la stessa determinazione per tutta la partita. Dobbiamo imporre di più la nostra fisicità. Abbiamo perso due punti e non guadagnato uno in base a come si è messa la partita. Ho un pò di esperienza e dico che anche Psg e Bayern hanno fatto male prima della Champions, succede. Inconsciamente i giocatori ci pensano".