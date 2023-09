Garcia a Sky: "Due punti persi! Natan doveva giocare con Rrahmani, sui gol presi da corner e il fallo su Anguissa.."

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo il pari col Genoa per 2-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo preso due gol su due corner, poi abbiamo avuto una reazione da squadra. Sono due punti persi. Prima della Champions è difficile essere concentrati, ma non abbiamo giocato bene e non avevamo la giusta voglia e determinazione. Dobbiamo avere più frecce al nostro arco, come mettere Raspadori sulla trequarti dietro Osimhen. C'era fallo su Anguissa, ma non è colpa di questi episodi, è nostra che non siamo stati così determinati. Ci servirà da lezione, perchè dobbiamo giocare al 100%. Doveva giocare Natan con Rrahmani, ma Amir non andava rischiato, per questo ha giocato Ostigard con Juan Jesus. Mi è piaciuta la prestazione di Ostigard. Natan deve entrare in una squadra solida in coppia con Rrahmani. Raspadori? Sono contento del suo gol, lo meritava. Può giocare sulle fasce, punta, trequartista e anche mezzala destra e sinistra. E' polivalente e fa comodo avere un calciatore con queste caratteristiche. Cambio di marcatura sui corner? Non c'è niente da vedere per stasera, l'errore lo facciamo all'inizio del cross, i miei uomini in marcatura erano fuori posizione. Siamo un pò passivi. ci siamo svegliati solo sul 2-0 con i nuovi ingressi, mi è piaciuto anche Cajuste".