Gamberini: "L’errore di Juan Jesus? Questione di lucidità, forse farla rimbalzare non è stata la scelta giusta"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Alessandro Gamberini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’errore di Juan Jesus? Dall’esterno non mi piace mai parlare, forse farla rimbalzare non è stata la scelta giusta al termine del match: magari è questione di lucidità, parliamo di un difensore di alto livello che però ha fatto la lettura sbagliata. Ha influito il vento? È evidente che quando fai un errore grossolano sei il primo a riconoscerlo, quando vai a leggere una situazione cerchi di avere le idee chiare su cosa sia la cosa migliore da fare: poi ci sono tanti fattori che influiscono, il carico cognitivo per un centrale è enorme ed in un momento in cui un punto in più pesa tantissimo, tutte queste cose ti condizionano. Lo scorso anno il Napoli non avrebbe mai preso un gol del genere”