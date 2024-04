Gambaro: "Conte al Napoli per dimostrare di saper vincere con un club che di scudetti ne ha vinti pochi"

Ultime notizie Napoli - “Il sesto posto può essere alla portata del Napoli: se la squadra riesce dopo la vittoria di Monza a dare continuità di risultati, è un obiettivo raggiungibile. Più difficile – ha detto l’ex azzurro Enzo Gambaro a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - il quinto della Roma a +7, che con De Rossi è cambiata radicalmente rispetto a quanto mostrato con Mourinho”

“Per ambire ad un posto in Champions, il Napoli dovrebbe vincerle tutte e la Roma dovrebbe perdere diversi punti per strada, cosa che potrebbe succedere considerando che è impegnata in Coppa. Ma è oggettivamente complicato, specie per un Napoli che non ha mostrato continuità in questa stagione. Per la prossima il Napoli dovrà fare cambiamenti decisi in rosa, con l’innesto di 4-5 giocatori importanti: la rosa attuale è molto importante ma la difesa deve essere ricomposta con un centrale di difesa, un esterno destro forte, un terzino destro se Di Lorenzo dovesse andar via (il capitano del Napoli è il migliore nel suo ruolo, al di là della stagione in corso) e due innesti a centrocampo. Poi, se andrà via Osimhen come sembra, o si dà la 9 a Simeone che per me la merita, o si deve pensare all’erede del nigeriano anche in base al nuovo allenatore e alle sue idee di gioco. Per me il calcio Napoli è esempio per tutti: pur non avendo fatturati come le big, si è qualificato per 14 anni in Europa, ha vinto lo scudetto mantenendo un monte ingaggi controllato; quindi, penso che in Italia sia esempio da seguire e non condivido le grandi critiche che sono state rivolte alla Società quest’anno.

Non so se Conte può approdare in azzurro, però non è da escludere. L’ultima esperienza al Tottenham non è stata felice, dopo aver vinto con Juve e Inter. Potrebbe anche voler dimostrare di essere in grado di vincere con un club che di scudetti ne ha vinti pochi rispetto alle altre compagini allenate in precedenza. Vincere in club come Napoli, Lazio e Roma sarebbe una soddisfazione tripla. È ovvio che Conte col Napoli dovrebbe decidere di cambiare modulo tattico perché il 3-5-2 per i giocatori in rosa attualmente non mi pare indicato ma è allenatore che sa giocare anche con altri moduli, non fatico a pensare che potrebbe impostare un 4-3-3 o un 4-2-4”