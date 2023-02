Gallo: "Il primo vero segnale di un’intesa pazzesca è arrivato in occasione del rigore concesso contro l’Ajax"

Il giornalista Massimiliano Gallo è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

"La coppia Kvara-Osimhen? Il primo vero segnale di un’intesa pazzesca è arrivato in occasione del rigore concesso contro l’Ajax in casa: in quel caso Osimhen diede il pallone al georgiano, facendo un gesto da leader. Il +13 sulla seconda? A me sembra una squadra molto matura il Napoli, finalmente non è neanche più quella squadra che ha l’ansia dimostrare qualcosa. E’ sorniona, capisce i momenti della partita perché sa che quando accelera può far male. Ieri ha risolto la partita dopo 14 secondi dall’inizio della ripresa. Una cosa analoga è accaduta sia contro la Roma che contro la Juventus. I punti di vantaggio sono una dimostrazione di dominio straripante. I cori di ieri in Liguria? La verità è che lo sport italiano non considerano un reato il razzismo verbale, non è minimamente considerato come disdicevole, perché viene sanzionato con minime pene economiche. Il punto è che questo determina che il sistema del calcio italiano sia poco appetibile per l’estero, non a caso i diritti tv fuori Italia valgono poco. Nessuno è interessato a guardare il nostro calcio. Servono delle regole di civiltà e di rispetto che il sistema italiano ha deciso di eludere sistematicamente, ma questo porta ad un continuo declassamento economico del calcio. I presidente dovrebbero capire che più ignorano il razzismo e meno guadagna il calcio italiano e quindi meno incassano i signori del calcio".

