Galliani: "Spalletti? Ha dimostrato a Napoli che allenatore è: brava la Federazione"

"Abbiamo fatto il nostro, ora speriamo di fare bene alla ripresa perché ci sarà una gara importante (contro il Lecce, ndr). L'anno scorso abbiamo fatto tanti punti con le grandi. Quest'anno però ci conoscono e penso che ne faremo meno, ma spero e credo che ne faremo di più con le squadre medie". Parla così Adriano Galliani, ad del Monza, ai microfoni di Sportmediaset a margine di un evento a Milano: "Il Monza è la squadra che fa giocare più italiani - ha aggiunto -. Noi cerchiamo persone del nostro territorio. Colombo è nato a Vimercate e quindi avremo il centravanti brianzolo doc".

Non manca qualche battuta sulla corsa delle milanesi e sull'arrivo di Spalletti sulla panchina dell'Italia. "In queste prime tre giornate Milan e Inter hanno dimostrato di aver fatto qualcosa più delle altre. Il derby? Non vi dico per chi tifo... Spalletti è bravissimo, l'ha dimostrato in tutta la sua carriera. E' il Campione d'Italia in carica - ha continuato l'ad del Monza -. E' stata la scelta più giusta, complimenti alla Federazione che in pochi giorni dopo l'uscita di Mancini ha trovato un bravissimo ct. Ha dimostrato a Napoli fino a qualche mese fa che allenatore è"