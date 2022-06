Galliani, il figlio: "Ho mandato un messaggio a Giuntoli, se fa questo colpo di mercato gliene mando un altro"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Gianluca Galliani, figlio dell’ad del Monza Adriano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Deulofeu? Già al Milan era un giocatore molto importante, mi dispiacque quando l’altra proprietà decise di non tenere lui e di non tenere Mario Pasalic: ha avuto un infortunio serio ma poi a Udine ha dimostrato di poter fare la differenza in un campionato come quello italiano. Al Napoli avrebbe una collocazione perfetta, potrebbe giocare in tutte e quattro le posizioni offensive, quando Giuntoli chiuderà questa operazione gli manderò un messaggio di complimenti. Glielo mandai già per match contro il Frosinone, dicendogli che Zerbin era uno dei più forti visti nel campionato di Serie B.

Petagna al Monza? Credo che l’entourage abbia sempre ragione, se dice che non c’è nulla di fatto.

Ieri sera parlavo con papà di mercato, c’è fretta di farlo per via della pausa del Mondiale: non abbiamo parlato nè di Ounas nè di altri giocatori, amo tanto il calcio giocato ma il mercato mi appassiona meno”