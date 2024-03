Ultime calcio - Direttamente dall'esterno del Senato arrivano le parole di Adriano Galliani, ad del Monza, che commenta quanto accaduto tra Acerbi e Juan Jesus:

"Insulti razzisti? Conosco personalmente Acerbi e credo che sia improbabile la cosa. Ma non ho visto e non lo so, quindi non posso giudicare".