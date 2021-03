Galli: "Milan? Il Napoli avrà più tempo per preparare la sfida"

Napoli Calcio - Filippo Galli ha parlato durante Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

"L'impegno di Manchester per il Milan non è detto che levi energie, ma potrebbe anche dare energie nuove in caso di risultato positivo. Certo è ovvio che il Napoli avrà più tempo per preparare la sfida di domenica di San Siro. Io oggi fatico a darmi una spiegazione sui risultati in casa e in trasferta. E' difficile capire la ragione. Credo che lo stesso Gattuso faccia fatica a spiegarsi perché in casa vince e ha difficoltà in trasferta".