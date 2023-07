Galli: "Lozano in Arabia Saudita? Ne sarà contento De Laurentiis, potrà incassare come Lotito"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe Galli, agente.

Lukaku sarà costretto a rifugiarsi in Arabia dopo la querelle Inter-Juventus?

“Penso che sia uno di quelli che, come casca casca, casca sempre in piedi. Quando ci sono certe cifre… Sono cifre talmente esagerate che non pesa più la competitività del campionato in cui si va a giocare”

Quale potrà essere il futuro di Lozano?

“Dovreste chiederlo al suo agente. Penso che sia un giocatore del Napoli su cui il presidente è stato molto chiaro. Sirene arabe? Ne sarà contento De Laurentiis, potrà incassare come fatto da Lotito”

Per i calciatori europei, quella araba è una prospettiva soltanto finanziaria o anche tecnica?

“In questo momento sono soltanto i soldi a convincere i giocatori. Poi, sapere quel che accadrà tra qualche anno è difficile. Oggi i club sauditi spendono davvero tanti soldi, ed in futuro si potrebbe pensare ad una strategia volta a profili non di primissimo piano”

Dopo gli anni in azzurro di scarsa autonomia, il vero Giuntoli potremmo vederlo oggi alla Juve?

“Cristiano lo conosco dai tempi di Carpi, è un dirigente capace di cambiare pelle ovunque vada. Si pensa che non abbia nulla da perdere, sono invece del parere che abbia ereditato una situazione molto delicata. La Juve ha un DNA vincente, non esistono secondi posti. È chiamato al duro compito di rinforzare la squadra con una situazione finanziaria non propriamente eccezionale”

Si aspettava la scelta di Meluso?

“Sono contento per lui, è un amico. Ha fatto tanta gavetta, ed ha fatto bene ovunque sia andato. Si troverà bene al Napoli, Mauro ha lo spirito di squadra e confrontarsi con un team rodato fa parte delle sue prerogative. Con de Laurentiis si creerà un bel binomio”

Se il calciomercato finisse oggi, quale sarebbe la squadra italiana che si è rinforzata maggiormente?