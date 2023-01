Galia a CN24: "La politica dell'1-0 sta dando ragione ad Allegri. Non mi aspetto un Napoli all'arrembaggio domani"

Roberto Galia è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Allegri ha trovato dei meccanismi giusti per non prendere gol ma deve fare qualcosina per creare in più. Forse gli mancano uomini di qualità a Max. Il Napoli è una squadra fortissima. Allegri è uno che ha fatto dell'organizzazione difensiva la sua forza. In più si è ritrovata una rosa ringiovanita. Vincendo molte gare per 1-0 è arrivato secondo in classifica, quindi Allegri ha ragione.

Chiesa? Lo terrei sempre in campo perchè ti spacca le gare. Probabilmente non ha i 90 minuti tra le gambe, ma quando è entrato ha sempre fatto la differenza. Allegri lo utilizza a tutta fascia anche per mancanze di alternative. Per quanto mi riguarda lo vedrei bene seconda punta o più alto nel tridente anche se come quinto non deve coprire tutta la fascia.

Non penso che il Napoli andrà all'arrembaggio perchè non ha necessità di vincere a tutti i costi ma parliamo di due squadre micidiali in contropiede. Sono curioso di vedere davvero come andrà a finire. La gara di domani è più importante per la Juve, un risultato positivo darebbe un segnale forte. Se vince il Napoli darebbe un colpo di coda sul campionato anche se mancano molte gare alla fine.

Vialli è stato un grande uomo, l'ho avuto alla Samp ed alla Juve. Ha sempre voluto migliorarsi in allenamento. Dispiace davvero, ho dei ricordi bellissimi con lui. Non ha mai avuto problemi neanche con le tifoserie avversarie"