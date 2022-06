Galeone su Deulofeu: "Certe volte va per i cavoli suoi! Il grande Napoli è sparito"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Giovanni Galeone, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Galeone:

“Germania-Italia 5-2? La ripartenza dal basso è una cosa che con Donnarumma in porta è perfetta per gli avversari, non è la prima volta che succede. L’Italia non ha un fuoriclasse, quando dicono che Chiesa o Zaniolo lo sono, allora Sané o Gnabry cosa sono?

Meret? In Serie A mi piacciono molto Maignan e Vicario dell’Empoli, a me la costruzione da dietro continua a non piacere.

Deulofeu? Mi piace, è un giocatore particolare: certe volte sembra andare per i cavoli suoi in modo egoistico, ma ha dei bei colpi e sa fare sia gol che assist. Quando ti punta in area è pericoloso, poi per carità il Napoli è altra cosa.

Il grande Napoli è sparito, quello europeo con Callejon, Mertens, Higuain ed Insigne: il Napoli da 90 punti è sparito”