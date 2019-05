Galeone: "Speravo che Allegri andasse via da Torino, ora può andare anche al Real. Non sarò mai un tifoso della Juve"

Giovanni Galeone ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Allegri? Un po' ci speravo che lasciasse la Juventus perchè secondo me il ciclo andava finendo e lui aveva desideri diversi per cercare di migliorare la squadra. La Juve ha fatto sognare con Ronaldo, ma la storia ci insegna che non sempre possiamo sperare nelle favole. Allegri al Barcellona o Real Madrid? Può essere, già l'anno scorso lui rifiutò i blancos. Magari Zidane va a Torino. Non sono mai andato a vedere Allegri all'Allianz Stadium perchè non amo i bianconeri. Motivo? Risale a 60 anni fa, giocavo nella nazionale giovanile e facemmo un'amichevole contro la nazionale A. All'epoca si dava de Lei ai vecchi ed ogni volta che rubavo il pallone a Boniperti gridava fallo, arbitrava lui (ride ndr). Da quel momento decisi di non essere mai juventino"