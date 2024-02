Galeone: "L’idea di difendersi non dipende solo da Mazzarri, per giocare in un altro modo deve cambiare il suo pensare calcio”

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Giovanni Galeone, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il gol di Theo Hernandez subito dal Napoli? Credo che Mazzarri si sia arrabbiato, non si può prendere un gol del genere: si scappa prima a palla scoperta, lo sanno anche i ciechi. O rischi di fare fuorigioco, oppure scappi al momento giusto e mi sembra che non tutti l’abbiano fatto. Però l’idea di difendersi non dipende solo da Mazzarri, ha preso in mano una squadra meravigliosa con Spalletti e poi modificata da Garcia.

Le frasi di Mazzarri su Kvaratskhelia? Cerca di spostarlo per dargli più chance in mezzo al campo, ma così perde l’uno contro uno sulla fascia. Andare a giocarsela così col Milan, difensivamente, non si fa. Il calcio di Spalletti era fantastico, ho visto Roma-Inter e per un attimo ho immaginato il Napoli di Spalletti contro l’Inter di Inzaghi. Invece c’era Milan-Napoli che un po’ mi ha pure stufato. Per giocare in un altro modo, Mazzarri deve cambiare il suo modo di pensare calcio”