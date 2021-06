Galeone ironizza: "Allegri? No al Napoli perché ADL non ride mai! Non so se ha mai chiesto Insigne alla Juve, ma..."

Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Galeone, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non so se Allegri abbia mai chiesto alla Juventus Lorenzo Insigne, ma so per certo che gli piaceva molto. Non è andato al Napoli perché De Laurentiis non ride mai (ride, ndr). Spalletti farà sicuramente molto bene al Napoli, ci stimiamo e ci sentiamo spesso. Sembra un duro, ma in realtà è una persona amabilissima e legherà molto con i napoletani".