Galeone: "Garcia scelta sbagliata ma ora non è da cambiare: merita rispetto. Vi dico chi prenderei..."

Giovanni Galeone è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Presidente è proprietario del club e fa quello che vuole. Gaucci, per esempio, veniva spesso al campo. Garcia merita tutto il rispetto del mondo anche se non è riuscito a mettere in campo un Napoli nel migliore dei modi. Avevo, ad inizio allenatore, avuto da ridire per la scelta dell'allenatore, per il tipo di mentalità che si aveva con Spalletti. La stampa è favorevole a Conte che non ha avuto, però, ottimi risultato al Tottenham. Avrei preso un altro allenatore ma in questo momento ci penserei a cambiare. Avrei preso Benitez, ha dato una mentalità europea a questa squadra ma ora prenderei Tudor".