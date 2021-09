Galeone: "Crisi Juve? Ecco cosa mi disse Allegri dopo il pari di Udine"

Napoli calcio - Giovanni Galeone ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Come gara non è stata fantastica, ma il Napoli dopo lo svantaggio ha reagito molto bene. La Juve si è difesa bassa ma ha subito due gol un po' così... La gara sembrava finita sull'1-1. Sudamericani out? Come faceva a convocarli Allegri avendoli avuti poche ore prima del calcio d'inizio. La Juve può fare bene in Champions ma in campionato la vedo dura perché dovrà ricostruire parecchio. Allegri sapeva che bisognava lavorare tanto, me lo disse dopo il pareggio in casa dell'Udinese. In questa rosa ci sono dieci giocatori che sono in confusione perché hanno avuto prima Sarri, poi Pirlo ed infine Allegri: tutti tecnici con idee totalmente diverse. Mi fa strano aver letto della lite Allegri-Spalletti, si vede che non si sono capiti bene o Max era forse teso. Napoli e Roma possono vincere lo Scudetto".