Galeone: "Allegri ha fatto bene ad andarsene, dovevano separarsi. 'No' al Napoli? Da quel che so vorrebbe andare all'estero”

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Galeone, allenatore:

“Mi dispiace dell'annata terribile al Napoli. Sarri? Ha 10 punti in meno della Juventus di Allegri. Ha perso tre partite in campionato, a parte quelle in Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Gattuso l'anno scorso al Milan è arrivato ad un punto dall'Inter, perdendo entrambi i derby, tutti pensano che sia uno che dà solo grinta, lui è amante dei bei giocatori. È uno che organizza la fase difensiva molto bene, l'anno scorso aveva la seconda o terza miglior difesa. Un anno gli dissi “Rino, ma è possibile retrocedere con la squadra che ha subito meno gol di tutti?” era il Pisa. Contro la Juventus, li ha intortati senza fargli fallo. Ha messo il centrocampo tutto dietro la linea della palla ed attaccavano i giocatori della Juventus senza farsi mai saltare. Sbagliato prendere Sarri? Non lo so. Max ha fatto bene ad andare via, dovevano separarsi: ciclo finito. Dire di no al Napoli? Per quanto ne so Allegri, vorrebbe andare all'estero. In fin dei conti ha detto di no all'Arsenal, al Chelsea ed al Real Madrid. Penso voglia andare in Inghilterra. Milan? Hanno fatto scelte incredibili".