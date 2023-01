Galeone: "Ad Allegri va bene anche il pari, non giriamoci attorno: il Napoli è più forte"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Giovanni Galeone, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Juventus? Domenica con la Sampdoria non ho visto il solito Napoli, ma il risultato era troppo importante: erano impressionanti negli ultimi 30 metri durante la prima parte di campionato, cercavano sempre la porta mentre con la Samp non volevano rischiare nonostante la superiorità numerica.

Con la Juventus tornerà il solito Napoli, mentre la Juve aspetterà il momento giusto: ho letto che gli azzurri avrebbero due risultati su tre a disposizione, ma se i bianconeri vanno a -4 iniziano a mettere pressione.

Ad Allegri va bene anche il pareggio secondo me, se continua a non prendere gol un pari a Napoli non è da buttar via: anche perchè non dobbiamo girarci attorno, il Napoli è più forte.

Chiesa? Credo che Allegri aspetterà il momento giusto per inserire chi può cambiare la partita. Se devo puntare su un calciatore, dico Lozano”