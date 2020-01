Galderisi: "Si dice che Gattuso sia un ottimo motivatore, ma è anche un tecnico preparato"

Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex attaccante di Milan e Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’inizio di Gattuso non è stato molto fortunato. Sta incontrando squadre che sono in forma. Tutto sommato però posso dire che Gattuso ha delle buone idee, ha un buon temperamento ed una mentalità umana, sanguigna. La determinazione a volte deve essere messa al posto della tattica, questo è importante come fattore. Gattuso sta cercando di scacciare via la confusione facendo un po’ di pulizia. Di lui si è sempre parlato come un forte motivatore ma non è cosi, è un tecnico molto preparato. Mette bene i giocatori in campo, dà quella giusta cattiveria, grinta. È sempre molto difficile giocare contro le sue squadre. Mi auguro che il Napoli riesca a trovare la giusta continuità. Il Napoli con l’Inter ha dimostrato di essere una buona squadra. In questo momento ciò che fa la differenza è la tensione”.