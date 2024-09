Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, ha commentato il trasferimento di Osimhen: "Victor è un trasferimento molto importante per lo sport turco e per il Galatasaray. Le nostre aspettative sono molto alte per la nostra lotta in Europa e il nostro obiettivo da 5 stelle. Sono sicuro che ce la farà . Come tifoso del Galatasaray, avere un giocatore del genere in la nostra squadra accontenta tutti e gli auguro il successo. Spero che possa dare un grande contributo alla nostra lotta quest'anno".