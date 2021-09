Galante: "Napoli solido, ma Spalletti è l'arma in più: ci ho parlato, ecco cosa mi ha detto..."

Napoli Calcio - Fabio Galante è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio:

"Mi fa piacere che Spalletti vada così bene, è un allenatore che dovunque ha portato risultati. Parliamo di uno dei più forti e non solo in Italia. Ha trovato una base solida, già Gattuso lo scorso anno aveva fatto bene, pur avendo tanta sfortuna e giocatori mancanti. Quest'estate ci ho parlato e mi ha sempre detto che se rimanevano così era soddisfatto".

Napoli, Inter, Milan: chi avrà come obiettivo lo Scudetto fino in fondo?

"Tutte queste lotteranno per posti alti in classifica, non vedo una super-favorita ma un gruppetto, in cui potrebbero entrarci poi altre. Ancora è presto per capire le forze, ma vedo tanto equilibrio. Ora è tutto bello, poi però a marzo-aprile comincerà a diventare importante la rosa, così come gli infortuni".