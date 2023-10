Gaffe sulle donne, Giuntoli a Le Iene: "Chiedo scusa, ho fatto un esempio infelice"

Ultime notizie calcio - Gaffe nelle scorse settimane, per Cristiano Giuntoli che era sul palco del Festival dello Sport di Trento quando, rispondendo a una domanda specifica sulla sua esperienza di uomo mercato, s'inerpicò lungo un ragionamento pericoloso. E scivolò sulla più classica buccia di banana accostando la scelta di un giocatore da ingaggiare e portare in squadra al rapporto con una fidanzata.

Il neo diesse della Juventus si abbandonò al paragone della discordia:

"Quando prendi un giocatore è come una fidanzata. Pensi sia quella giusta, la porti a cena ma poi capisci strada facendo, quando te la metti in casa, che non va bene, che non fa da mangiare, non lava, non stira".

Una frase che ha generato tantissime polemiche. Intervistato da Le Iene su Italia Uno dopo quell'uscita infelice, Cristiano Giuntoli s'è scusato:

"Ho fatto un esempio sicuramente infelice, questo mi dispiace e chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, uomini e donne. In famiglia bisogna aiutarsi e dividersi i compiti, sicuramente. Cosa faccio a casa? Spesso cucino!".