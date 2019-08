Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con il Marsiglia: "Stiamo facendo un ottimo lavoro, si vede quanto facciamo bene in allenamento e lo riportiamo in campo. Io sono di Napoli e darò sempre tutto per questa maglia. Lo scorso anno giocavo nella Primavera contro la Juve Primavera, ora sfido il Barcellona di Suarez e Messi, è incredibile. Sono sempre pronto".