Gaetano, la fidanzata: "Non vediamo l'ora di tornare a Napoli a riabbracciare la nostra famiglia. Durante la quarantena..."

Ultime Notizie - Il calciatore della Cremonese in prestito dal Napoli, Gianluca Gaetano e la sua bella fidanzata Maria Delle Cave, si sono trovati nel periodo della quarantena al Nord, a Cremona, affrontando lontano dalle proprie famiglie questa pandemia da Coronavirus. Ecco le sue parole nell'intervista rilasciata a Barbara Carere su TMW: ”Stiamo vivendo questo momento - confida Maria- cercando di superare le paure e pensare positivo. Ci sono giorni di forte stress che cerchiamo di superare tenendoci impegnati a fare di tutto”.



Come avete trascorso la quarantena?

“Abbiamo trascorso la quarantena facendo di tutto, allenandoci, facendo dolci, giochi da tavolo e guardando tanti film, Gianluca tanta tanta play (ride,n.d.r.)”.



Hai pubblicato delle foto sui social durante la quarantena per il compleanno di Gianluca?

“Si il cinque di maggio è stato il suo compleanno, trascorso purtroppo in quarantena e lontani dalla famiglia. Ma ho cercato di fare del mio meglio per farglielo trascorrere con un sorriso”.



La prima cosa che farete quando riuscirete a tornare giù?

“La prima cosa che faremo quando riusciremo a tornare giù, sarà riabbracciare la nostra famiglia e passare tanto tempo con loro.E non vedo l’ora di mangiare la pizza di mio suocero e mio cognato”.



Maria, cosa stai preparando di buono in casa per alleviare lo stress?

“Barbara, in casa ho preparato, praticamente di tutto: pane, pizza, taralli, dolci di tutti i tipi ... mi sono divertita a fingermi prima pasticciera, poi pizzaiola ed anche panettiera (ride,n.d.r.)”.



Allora è d’obbligo regalarci una ricetta?

“Ok, la mia preferita: per preparare un bel cheese cake (tutti me la chiedono in famiglia, quindi penso sia una buona ricetta)

Ingredienti per due persone:

500g biscotti digestive

8 cucchiai di burro ( fonderlo e mischiarlo con biscotti frullati finemente)

Montare 400ml di panna per poi mischiarla con

500 formaggio spalmabile e 6 cucchiai di zucchero.

Guarnirla con marmellata, nutella , kinder o come piu si preferisce.



Come sta vivendo lui questo momento senza calcio?

“Gianluca all’inizio non ha vissuto bene questo “distacco” dal calcio. Per un calciatore non giocare a calcio e appendere per qualche mese le scarpette al chiodo fa male mentalmente. Ora che ha ripreso, con le giuste precauzioni, è felice, speriamo che tutto vada per il meglio e questo virus vada via presto”.

Cosa vi manca di più della normalità ?

“A dirti il vero della normalità ci mancano le nostre giornate piene. Dall’allenamento, alle passeggiate allo shopping. Ci mancano i sorrisi delle persone, ormai nascosti da queste mascherine che ci soffocano “.



Maria cosa ti senti di dire in questo momento difficile causato dalla pandemia?

“Dobbiamo stare ancora molto attenti, in questa seconda fase, e dobbiamo attenerci alle regole e avere sempre con noi mascherina, guanti e disinfettante, con queste precauzioni fondamentali vinceremo noi e ovviamente. Andrà tutto bene”.