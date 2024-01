Gaetano, l'agente: "Vedremo nei prossimi giorni cosa deciderà. Mario Rui criticato? Ora non so con chi se la prenderanno..."

Calciomercato Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto il procuratore del centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano e del terzino Mario Rui, Mario Giuffredi.

“Mario Rui? Sempre abbastanza criticato, ma sono due anni ormai che le cose sono cambiate. Il giocatore ha dimostrato le sue capacità . Adesso non so con chi se la prenderanno. “Maritiello o’guappo”? In campo è così…energico. Lui è furbo, sa che ha i compagni dalla sua parte.

Gaetano? Vedremo nei prossimi giorni cosa deciderĂ "